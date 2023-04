Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne zdrsnil v minus

Ljubljana, 21. aprila - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi zdrsnil za 0,22 odstotka. Rdeče se je obarvala večina delnic podjetij v prvi kotaciji, na izhodišču so ostale le delnice Cinkarne Celje, Krke in Telekoma Slovenije. Vlagatelji zaenkrat najbolj povprašujejo po delnicah novomeškega farmacevta in NLB.