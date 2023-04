Policisti prijeli moška, ki naj bi v Mariboru vlomila v več gostinskih lokalov

Maribor, 21. aprila - Policisti so v torek na podlagi zbranih dokazov prijeli 31-letnega in 39-letnega Mariborčana, osumljena več vlomov v gostinske lokale na območju Maribora. Preiskovalni sodnik pa je zanju odredil pripor. Moška naj bi iz gostinskih lokalov med drugim odnesla tablični računalnik, POS terminale, žgane pijače in gotovino, so sporočili s policije.