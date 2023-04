Fotograf Jošt Franko letošnji prejemnik ameriške štipendije The Aftermath Project

New York, 21. aprila - Jošt Franko je letošnji prejemnik ugledne ameriške nagrade The Aftermath Project, ki jo za fotografsko dokumentiranje in odstiranje posledic vojne podeljujejo v obliki štipendije. V sklopu zmagovalnega projekta Nicht Fallen je upodobil skupnost in krajino, ki ju je neizbrisno zaznamovala in marginalizirala vojna po razpadu nekdanje Jugoslavije.