V Krškem na Cesti krških žrtev vnovič sprememba prometnega režima

Krško, 23. aprila - Mestna občina Krško bo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo v ponedeljek začela četrto fazo prenove in ureditve vozišča Ceste krških žrtev z gradnjo krožišča in njegovih priključkov na območju križišča pri trgovinah Lesnina in Kmetijska apoteka. Pri tem bo potrebna vnovična sprememba prometnega režima, so sporočili s krške občine.