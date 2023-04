Mufti Porić ob bajramu pozval k sočutju in dobrim medsebojnim odnosom

Ljubljana, 21. aprila - V Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana je zjutraj potekala osrednja bajramska molitev, ki jo je vodil mufti Nevzet Porić. Kot je dejal, nas je čas, v katerem živimo, oddaljil drug od drugega. Vernike je pozval, naj praznični čas namenijo krepitvi odnosov v družini in se spomnijo tudi tistih, ki so osamljeni in jim primanjkuje bližine in sočutja.