Prvaki NHL poravnali razmerje moči

Denver, 21. aprila - Po presenetljivem uvodnem porazu hokejistov Colorado Avalanche na uvodni tekmi končnice severnoameriške lige NHL proti Seattle Kraken so na drugi tekmi prvaki zmagali s 3:2 in poravnali razmerje moči na 1:1. Na vzhodu pa so si prednost dveh zmag priigrali New York Rangers, ki so na gostujočem ledu proti New Jersey Devils povedli z 2:0.