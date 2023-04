Newyorške borze končale z izgubo

New York, 20. aprila - Tečaji delnic na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s padcem. Vrednost delnic je padla predvsem po objavi nižjega dobička avtomobilskega podjetja Tesla, ki je bilo prisiljeno v nižanje cen svojih vozil. Prav tako so slabe poslovne rezultate zabeležile nekatere regionalne banke v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.