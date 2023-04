Na konferenci o preprečevanju nasilja izpostavili problematiko agresivnega vedenja otrok in mladostnikov

Ljubljana, 20. aprila - Porast medvrstniškega nasilja in agresivnega vedenja med mladimi in mladostniki je tudi posledica permisivne vzgoje, ki je vpeta v vse pore našega življenja, je bilo slišati na konferenci o preprečevanju nasilja in odzivanju na nujne primere v organizaciji Internacionalne policijske organizacije.