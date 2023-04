Evropski parlament obsodil ugandski zakon proti skupnosti LGBTIQ

Strasbourg/Kampala, 20. aprila - Evropski parlament je danes obsodil ugandski zakon proti skupnosti LGBTIQ, ki naj bi ga prav danes podpisal predsednik Ugande Yoweri Museveni, s tem pa tudi uveljavil. V resoluciji, ki so jo evropski poslanci sprejeli na plenarnem zasedanju, so pozval tudi k univerzalni dekriminalizaciji homoseksualnosti in transspolne identitete.