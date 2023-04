Stoltenberg prispel na nenapovedan obisk v Kijev

Kijev/Koebenhavn/Amsterdam, 20. aprila - Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je danes prispel na nenapovedan in svoj prvi obisk v Kijev, so poročali ukrajinski mediji. Nekateri med njimi so ob tem objavili slike prvega moža Nata pri spomeniku padlim vojakom v središču ukrajinske prestolnice. Medtem sta se Danska in Nizozemska dogovorili o skupnem nakupu 14 tankov leopard za Ukrajino.