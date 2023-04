Piranski občinski svetniki potrdili nove cene privezov, kanalščine in ravnanja z odpadki

Piran, 20. aprila - Piranski občinski svetniki so na sredini seji potrdili nove cene privezov, kanalščine in ravnanja z odpadki. Pristojbine za komunalne priveze v pristaniščih Piran in Portorož, s katerimi upravlja Javno podjetje Okolje Piran, bodo višje za 11,5 odstotka, za turistične in gospodarske priveze pa za 21,2 odstotka, so sporočili iz Občine Piran.