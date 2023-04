Dobrotnik leta 2022 postal Jurij Juhant

Ljubljana, 19. aprila - Na dogodku Ljudje odprtih rok, ki ga organizira revija Naša Žena, so danes v Narodni galeriji 29. leto zapovrstjo podelili naziv Dobrotnik leta 2022. Ta je pripadel Juriju Juhantu, ki že deset let skupaj z ženo skrbi za zavetišče za zapuščene živali Horjul, so sporočili iz uredništva revije.