Evropske borze neenotno in brez večjih sprememb; nafta se ceni

London/Frankfurt/Pariz, 19. aprila - Osrednji indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovalni dan zaključili brez enotne smeri in tudi brez večjih sprememb. Na trge so vplivali predvsem podatki o vztrajanju visoke inflacije in pričakovanja novih dvigov obrestnih mer centralnih bank. Nafta se tudi zaradi pričakovanja novega zaostrovanja denarne politike v razvitem svetu ceni.