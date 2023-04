Vreme: Pretežno oblačno s krajevnimi plohami

Ljubljana, 19. aprila - Ponoči bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in severni Sloveniji bodo krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo oblačno. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine, ki bodo popoldne postopno ponehale. Na območju Alp bo meja sneženja med 1000 in 1200 metrov nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo še nestanovitno s popoldanskimi plohami. V soboto bo povečini sončno in nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se pomika višinsko jedro hladnega zraka, ki bo nekoliko vplivalo tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe, ki bodo pogostejše v alpskem svetu. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas deloma jasno, drugod bo oblačno z občasnimi padavinami. Na območju Alp bo ponekod snežilo do višje ležečih dolin.