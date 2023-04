Semolič za STA: Sindikati so edini porok socialne države in demokracije

pogovarjala se je Marjetka Nared

Ljubljana, 27. aprila - Nobena delavska pravica ni bila podarjena in ni večna, sindikati pa so edini porok socialne države in demokracije. Vlada ima z reformami, med katerimi bi morala izstopati dolgotrajna oskrba, dobre namene, je pa podcenila kompleksnost tem in socialni dialog, ki spada v ustavo, je v pogovoru za STA ocenil dolgoletni predsednik ZSSS Dušan Semolič.