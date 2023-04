ZN podprli razvoj socialne in solidarnostne ekonomije

Ljubljana, 19. aprila - Generalna skupščina ZN je v torek sprejela resolucijo o razvoju socialne in solidarnostne ekonomije. Z njo so se države članice zavezale, da bodo odločneje pristopile k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, tudi z zavezo, da bodo okrepile razvoj socialne in solidarnostne ekonomije. Strategijo razvoja socialne ekonomije pripravlja tudi Slovenija.