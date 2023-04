Škotsko ultramaratonko diskvalificirali zaradi vožnje z avtom

Glasgow, 19. aprila - Škotsko ultramaratonko Joasio Zakrzewski so diskvalificirali s tekme v ultramaratonu na 50 milj oziroma 80,46 kilometra od Manchestra do Liverpoola, ker se je manjši del poti peljala z avtomobilom, poroča britanska radiotelevizija BBC. Organizatorji tekmovanja so ugotovili, da je z avtom prevozila štiri kilometre trase.