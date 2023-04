NIJZ: Manj hospitalizacij zaradi astme in možganske kapi, a več samomorov in debelosti

Ljubljana, 19. aprila - V letu 2021 so zabeležili najnižje število hospitaliziranih otrok zaradi astme v petih letih, zabeležili pa so tudi manj možganskih kapi in z alkoholom povezanih bolezni. Po obdobju izboljšanja pa je ponovno zraslo število samomorov, novih primerov raka in otroške debelosti, kažejo posodobljeni podatki NIJZ o zdravju prebivalcev v občinah.