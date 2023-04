Newyorške borze končale neenotno

New York, 18. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v torek sicer končale z majhnimi spremembami, potem ko je bil dan mešanih bančnih zaslužkov in dobrih gospodarskih podatkov Kitajske zelo enakomeren, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.