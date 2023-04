Jesenice, 18. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na peti finalni tekmi alpske lige na domačem terenu premagali Cortino s 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Jeseničani so povedli s 3:2 v zmagah in za končno slavje potrebujejo le še eno. Naslednja tekma bo v četrtek v Cortini.