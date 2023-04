Celje, 18. aprila - Košarkarice Cinkarne Celje so zanesljivo dobile prvo tekmo polfinala državnega prvenstva. Pred domačimi gledalci so premagale Derby Ježico z 99:42 (23:11, 53:23, 73:36) in si lahko 25. uvrstitev v finale zagotovijo že v četrtek, ko bo v Ljubljani druga tekma.