Četrtletni dobiček Goldman Sachs nižji za petino

New York, 18. aprila - Ameriška banka Goldman Sachs je v četrtletju ustvarila 3,1 milijarde dolarjev (2,83 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 19 odstotkov manj kot v enakem obdobju 2022. Prihodki banke so upadli za pet odstotkov na 12,2 milijarde dolarjev (11,1 milijarde evrov). Slabši rezultati so povezani tudi z izgubo ob prodaji portfelja spletne banke Marcus.