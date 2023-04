Politika, gospodarstvo in izobraževalno-raziskovalna sfera skupaj za razvoj Slovenije

Ljubljana, 18. aprila - Najvišji predstavniki vlade, gospodarske zbornice in izobraževalno-raziskovalne sfere so danes podpisali dogovor o strateškem sodelovanju za tehnološki razvoj in inovacijski preboj, ki so ga poimenovali Za pametno, trajnostno in konkurenčno Slovenijo. Samo z znanjem in skupnim delovanjem bomo dosegli razvoj države, je bilo glavno sporočilo.