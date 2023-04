Vodstvo Cinkarne in sindikat se razhajata glede višine osnovne plače

Celje, 18. aprila - Uprava Cinkarne Celje in sindikat se razhajata le še glede višine osnovne plače, vse preostale stavkovne zahteve pa so že usklajene. Po besedah prvega moža družbe Aleša Skoka so predlagali zvišanje osnovnih plač za enak odstotek, kot so to storile druge slovenske družbe, a delavci s tem niso zadovoljni. Pogajanja se bodo nadaljevala.