V Sloveniji zaživela pobuda za spodbujanje k ukrepanju glede podnebnih sprememb

Ljubljana, 18. aprila - V Sloveniji je z delovanjem začela pobuda Chapter Zero Slovenia, katere namen je spodbuditi organe vodenja in nadzora družb k ukrepanju na področju podnebnih sprememb. Ključni akterji projekta so v ta namen pripravili dogodek, v okviru katerega so opozorili tudi na izzive, s katerimi se spopadajo podjetja pri vključevanju okoljskih vidikov.