Šketa ostaja generalni državni tožilec

Ljubljana, 18. aprila - DZ je danes s 54 glasovi za in 25 proti generalnega državnega tožilca Draga Šketo znova imenoval na to funkcijo. Kandidata so podprli v koalicijskih poslanskih skupinah, pomisleke glede njegovega preteklega dela pa imajo poslanci opozicije. Šketa bo nov šestletni mandat nastopil v začetku maja.