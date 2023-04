Na Dnevu slovensko-nemškega gospodarstva o Sloveniji kot poslovni destinaciji

Bled, 18. aprila - Slovensko-nemška gospodarska zbornica je danes na IEDC - Poslovni šoli Bled pripravila tradicionalni Dan slovensko-nemškega gospodarstva. Udeleženci so se na podlagi nove študije osredotočili na razpravo o Sloveniji kot poslovni destinaciji. Med izzivi so izpostavili kadrovski primanjkljaj, infrastrukturo in postopkovne težave.