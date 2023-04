Na IJS ob svetovnem kvantnem dnevu o raziskovalnih dejavnostih in priložnostih

Ljubljana, 19. aprila - Institut Jožef Stefan in Slovenska skupnost za kvantne tehnologije Qutes sta letošnji svetovni kvantni dan obeležila s serijo dogodkov, namenjenih spodbujanju razumevanja kvantne znanosti in tehnologije. Na včerajšnjem osrednjem dogodku so predstavili aktualne projekte in izpostavili vlogo Slovenije v evropskih razvojnih programih.