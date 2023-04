Graško letališče v navezi z družbo Eurowings do novih destinacij

Maribor, 18. aprila - Na Letališču Gradec so lani našteli nekaj več kot 560.000 potnikov, kar je dva in pol krat več kot leta 2021. Prvič po letu 2019 so ponovno dosegli dobiček. Nadaljnjo krepitev svoje vloge v letalskem prometu vidijo v sodelovanju z letalsko družbo Eurowings, s katero povečujejo število destinacij letov, zanimivih tudi za Slovence.