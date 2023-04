Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so predvsem strma pobočja v visokogorju ter mesta z napihanim snegom, kjer lahko že ob manjši obremenitvi sprožite plaz kložastega snega Območja nestabilne snežne odeje.

V sredogorju je sprva padal bolj južen sneg, ki se je nekoliko bolje sprijel s podlago. Predvsem v zahodnih Julijcih je ob nekoliko manj oblačnem vremenu čez dan tudi malo večji vpliv sonca, ki labilizira sneg na prisojnih pobočjih čez dan. Spontanega plazenja ne pričakujemo veliko, možni so predvsem posamezni manjši in srednje veliki plazovi s strmih pobočij ali grap z napihanim snegom.

Ledišče je danes na nadmorski višini okoli 1900 metrov. Višje sneg ostaja mehak, nižje se nekoliko ojuži in ponoči pomrzne. Nastaja skorja, v visokogorju je ponekod skorja zaradi vetra. Vetru izpostavljena območja so spihana in ponekod trda. Višina snega je neizenačena, tudi snežne razmere so precej odvisne od nadmorske višine, izpostavljenosti vetru in soncu.

V torek bo nekaj sonca predvsem v zahodnih Julijcih, drugod bo pretežno oblačno in marsikje megleno. Omembe vrednih padavin ne bo. Pihal bo večinoma šibak severovzhodnik. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe, nad okoli 1500 metrov snežne. Pihal bo šibak veter spremenljive smeri. V četrtek bo oblačno in megleno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo verjetnejše v zahodnem in osrednjem delu naših gora ter pogostejše sredi dneva in popoldne. Predvsem v Julijcih bo lahko zapadlo do 10 centimetrov snega. Pihal bo šibak veter večinoma jugovzhodne ali južne smeri.

Snežne in plazovne razmere se do četrtka ne bodo bistveno spremenile. Tudi novi sneg v četrtek ne bo bistveno spremenil razmer. Nevarnost proženja snežnih plazov bo tako nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov znatna (precejšnja), tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. V visokogorju bodo glavno nevarnost predstavljali sveži snežni nanosi, kjer boste lahko že ob majhni obremenitvi sprožili kložast snežni plaz. Razmere bodo zahtevne. Tudi nižje bo potrebna velika previdnost predvsem ob morebitnem sončnem vremenu.