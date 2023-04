V Moderni galeriji s serijo Diskurzor o restavriranju digitalnih del

Ljubljana, 18. aprila - V Moderni galeriji so pripravili serijo pogovorov in razstav, na katerih se bodo posvetili vprašanjem hranjenja, restavriranja in prezentiranja digitalnih umetniških del, še zlasti tistih, pri katerih programska ali strojna prvina računalniške tehnologije predstavlja pomembno sestavino dela. Sklop z naslovom Diskurzor bodo odprli ob 18. uri.