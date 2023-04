Vreme: spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 17. aprila - Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v vzhodnih krajih bodo občasno manjše krajevne padavine. Proti jutru se bo delno razjasnilo na Primorskem. Tam bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 10, ob morju 12 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo oblačno. Predvsem v vzhodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek se bo nadaljevalo spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, ki pa bodo postale verjetnejše v zahodnih in severozahodnih krajih. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Balkanom, južno Italijo in Jonskim morjem pa se zadržuje ciklon. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka nad naše kraje nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v krajih južno od nas. Pihal bo severovzhodni veter, v Kvarnerju zmerna do močna burja. V torek bo predvsem v krajih zahodno od nas občasno nekaj sonca, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem na Hrvaškem bo občasno deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.