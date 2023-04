Pes v Izoli napadel in ugriznil dve osebi

Izola, 17. aprila - Večji pes brez ovratnice je v Izoli v petek napadel in ugriznil 17-letnico in 18-letnika, ki sta oba poiskala zdravniško pomoč v bolnici Izola. Policisti so psa zvečer izsledili in ugotovili, da je njegov lastnik 35-letni moški iz Izole, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.