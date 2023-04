Hertha zamenjala trenerja

Berlin, 16. aprila - Nogometaši berlinske Herthe so se v nemškem prvenstvu znašli v težkem položaju. Po porazu proti Schalkeju z 2:5 so padli na zadnje mesto prvenstvene lestvice, kar je bil razlog, da se zahvalijo trenerju Sandru Schwarzu. Na njegovo mesto je vodstvo kluba do konca sezone postavilo Madžara Pala Dardaija.