Slovenke blestele na evropskem ekipnem prvenstvu v skvošu

Gibraltar, 16. aprila - Slovenska ženska reprezentanca je na evropskem ekipnem prvenstvu v skvošu divizije 3 z osvojenim prvim mestom uresničila dolgoletne želje in se uvrstila v divizijo 2. Prvenstvo je potekalo v Gibraltarju od 12. do 16. aprila v konkurenci 15 moških in devet ženskih ekip, tudi s slovensko udeležbo v obeh konkurencah.