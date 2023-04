Ljubljanski policisti preiskujejo spor, v katerem je bil z nožem poškodovan moški

Ljubljana, 16. aprila - Ljubljanski policisti zbirajo obvestila o petkovem sporu med dvema moškima na območju Most. Po doslej znanih podatkih je v sporu 76-letni moški z nožem poškodoval 59-letnika. Tega so sosedje odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je ostal v zdravniški oskrbi, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Osumljenega so policisti pridržali.