Lionel Richie in Katy Perry med nastopajočimi ob kronanju Karla III.

London, 15. aprila - Take That, Lionel Richie, Katy Perry in Andrea Bocelli bodo med izvajalci, ki bodo nastopili na koncertu ob kronanju kralja Karla III., so poročanje BBC povzele tuje tiskovne agencije. Koncert ob kronanju v televizijskem prenosu bo na območju Windsorskega gradu zahodno od Londona 7. maja, dan po tem, ko bo princ Charles uradno okronan za kralja.