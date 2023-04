Jorge Sampaoli trener Flamenga

Rio de Janeiro, 15. aprila - Argentinec Jorge Sampaoli je novi trener brazilske ekipe Flamengo, nasledil je Portugalca Vitorja Pereira, je objavila ekipa iz Ria de Janeira. To je najbolj priljubljen brazilski klub, ki domuje na sloviti Maracani in je bil ustanovljen pred 111 leti. Sampaoli je sklenil dogovor do konca leta 2024.