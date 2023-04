Na univerzah začetek tedna univerzalne podpore z namenom vključujočega izobraževanja

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 17. aprila - Na slovenskih univerzah se danes začenja teden univerzalne podpore, ki bo trajal do petka. Z nizom dogodkov želijo spodbujati vključujoče izobraževanje in raznolikosti ter ustvarjati varno okolje, ki zagotavlja enake možnosti vsem študentkam in študentom, so sporočili z Univerze v Ljubljani.