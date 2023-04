Na Akademiji za varuške tudi o aktualnih smernicah vzgoje

Ljubljana, 22. aprila - V Ljubljani poteka prva Akademija za varuške, kjer se udeleženci izobražujejo o aktualnih vsebinah in smernicah za strokovno delo z dojenčki, malčki in otroki. Ustanoviteljica akademije Nika Kajnih je za STA dejala, da se bodo pogovarjali tudi o aktualnih smernicah vzgoje, kot so sočutna vzgoja ter gozdna, montessori in pikler pedagogika.