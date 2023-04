V Stari mestni elektrarni premiera predstave Ne me silit, da povem, kaj mislim

Ljubljana, 14. aprila - V Stari mestni elektrarni bo drevi ob 20. uri premiera predstave Ne me silit, da povem, kaj mislim. Predstava temelji na performativnih dogodkih, ki sta jih Anita Wach in Bojan Jablanovec s sodelavci ustvarila v okviru projekta 30 stavkov v obdobju od marca 2022 do marca 2023.