Luka Koper letos ob enakem pretovoru pričakuje nižje prihodke in dobiček

Koper, 14. aprila - Luka Koper po lanskem rekordnem poslovanju, ko so najvišje ravni doslej dosegli tako prihodki in dobiček kot pretovor, za letos na ravni skupine pričakuje sedem odstotkov nižje skupne čiste prihodke od prodaje in 56 odstotkov nižji čisti dobiček. Pretovor naj bi bil na ravni lanskega leta, kaže danes objavljeno letno poročilo.