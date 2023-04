Maribor, 14. aprila - V taboru Maribora se pripravljajo za nedeljski zadnji prvenstveni derbi to sezono v Stožicah proti ljubljanski Olimpiji, štajerski klub pa je pretresla žalostna vest. V 85. letu starosti je umrl član prve ekipe vijoličastih in prvi vratar NK Maribor, Egon Eferl, so sporočili iz kluba.