Lažne prijave prebivališč dolžne preverjati upravne enote

Ljubljana, 15. aprila - Vlada morebitne zlorabe in lažne prijave prebivališč, ki so posledica dejanj posameznikov, preprečuje tako na zakonodajni ravni, kot tudi z ozaveščanjem posameznikov o prijavni obveznosti, je vlada odgovorila na poslansko vprašanje poslanke SDS Alenke Helbl. Upravne enote so po navedbah vlade dolžne preverjati resničnost prijave prebivališča.