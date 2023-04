Sevilla z obilo sreče do remija na Old Traffordu

Ljubljana, 13. aprila - Nogometaši Manchester Uniteda in Seville so v prvi četrtfinalni tekmi evropske lige igrali neodločeno 2:2. Angleži so imeli pod nadzorom praktično celoten obračun, Španci pa so z obilo sreče in dvema avtogoloma rdečih vragov izid poravnali. Juventus se je na domačem igrišču pošteno namučil s Sportingom, a na koncu le prišel do minimalne zmage.