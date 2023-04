Novogoriški svetniki o investicijah in programu EPK

Nova Gorica, 14. aprila - Novogoriški mestni svetniki so na četrtkovi seji nekajurno razpravo namenili predvsem poročilu o izvajanju projekta GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture ter o notranji organizaciji in zaposlovanju v tem javnem zavodu. Svetnikom so bile predstavljene tudi investicije, ki jih nameravajo izvesti pred letom 2025.