V zadnjih dveh letih večina zahtev za dostop do informacij javnega značaja ugodno rešenih

Ljubljana, 13. aprila - Vlada je sprejela poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za 2021 in 2022. Ugotavlja, da je bila večina zahtev za dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja ugodno rešenih. Ustanovila je tudi delovno skupino za implementacijo priporočil Evropske komisije o zaščiti novinarjev in zagovornikov človekovih pravic.