Ljubljana, 13. aprila - V Splošni bolnišnici Brežice so obiski ponovno dovoljeni in sicer dvakrat tedensko ob sredah in nedeljah eni zdravi osebi hkrati za 15 minut. Vhod za obiskovalce je skozi objekt B. Po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom so možni obiski tudi izven teh terminov, so danes sporočili iz bolnišnice.