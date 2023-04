Vlada sprejela nacionalni reformni program

Ljubljana, 13. aprila - Vlada je danes sprejela nacionalni reformni program za letošnje leto, ki ga mora država skupaj s programom stabilnosti do konca meseca poslati Evropski komisiji. Med drugim vključuje reforme na področjih pokojnin, zdravstva, stanovanj, plač v javnem sektorju, izobraževanja, digitalizacije in davkov, so po seji sporočili z vlade.