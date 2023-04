Ljubljana, 13. aprila - Predstavniki policije, Inšpektorata RS za infrastrukturo, Finančne uprave RS in drugi sodelujoči bodo na počivališču Dul v smeri Novega mesta na voljo za izjave o nadzoru nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu danes ob 12. uri (IN NE ob 13. uri, kot je bilo prvotno napovedano), so sporočili iz policije.